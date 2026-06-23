Эксперт Воеводина: снижение ставки ЦБ не повлияло на рынок недвижимости Кубани

Как снижение ключевой ставки отразилось на рынке недвижимости на Кубани Фото из архива КП

Текущее снижение ключевой ставки не способно сильно изменить ситуацию на рынке жилья Кубани – так же, как и изменения процентных ставок по семейной ипотеке с 1 июля. Такое мнение высказали эксперты в сфере недвижимости.

«Снижение ключевой ставки ЦБ до 14,25% не стало переломным фактором для рынка недвижимости. Шаг на 0,25 процентного пункта не оказывает реального влияния на доступность жилья. Даже после снижения ключевой ставки рыночные ипотечные программы остаются на уровне не ниже 17% годовых. Для большинства семей это по-прежнему высокий уровень финансовой нагрузки, а требования банков к доходам заемщиков остаются достаточно серьезными. Объем семейной ипотеки составляет уже не более 20% в общем пуле сделок и продолжает сокращаться», – сказала в беседе с «КП»-Кубань» вице-президент по продажам «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина.

Изменения в льготных программах, по словам эксперта, уже сильно не влияют на рынок недвижимости. После того, как вступил в силу принцип «одна семейная ипотека – одна семья», рынок почувствовал, как сократилось число потенциальных покупателей.

«Мы увидели снижение количества сделок и замедление темпов продаж во многих регионах страны. Это стало одним из главных факторов охлаждения рынка новостроек в текущем году», – говорит Светлана Воеводина.

В то же время говорить о масштабном кризисе в строительной отрасли преждевременно. По словам экспертов, за последние два года большинство крупных застройщиков адаптировались к новым экономическим условиям.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, больше всего жилья в регионе строят в Краснодаре, Сочи и Анапе.