Около 30 вопросов рассмотрят на заседании в ЗСК Фото из архива КП

Около 30 вопросов рассмотрят на очередном 84 пленарном заседании Законодательного Собрания Краснодарского края. Об этом сообщил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

На заседании обсудят вопросы в социальной сфере. Участники рассмотрят инициативу комитета регионального Заксобрания по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и связи о предоставлении дополнительной меры поддержки для многодетных семей. Напомним, пользование парковками для них хотят сделать бесплатными.

«Семейный отдых, совместные поездки в школу или походы по магазинам – дорожная ситуация уж точно не должна омрачать такие моменты, тем более для ребят из больших семей. Краевые депутаты предлагают новую меру поддержки, направленную на значительное повышение мобильности многодетных кубанских семей, обладающих собственным автотранспортом», – сказал Юрий Бурлачко.

Поправку в региональное законодательство рассмотрят на предстоящей сессии краевого Заксобрания в первом чтении.