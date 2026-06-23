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НовостиПроисшествия23 июня 2026 15:00

Вдова убитого на Кубани аниматора оценила имущество подсудимых

10 млн рублей потребовали для возмещения морального вреда от убийства аниматора Чубко на Кубани
Валерия ПАВЛОВА
Дарья и Кирилл Чубко

Дарья и Кирилл Чубко

Вдова убитого на Кубани аниматора Кирилла Чубко оценила имущество подсудимых. Напомним, на очередном заседании заявлены два иска о возмещении морального вреда - на 5 млн рублей каждый.

«У одного - участок в захолустье. У другого - доля в участке с домом, который является единственным жильем и взысканию не подлежит. Мы могли просить и 10 млн, и 20. Суть не меняется, у них ничего нет», - написала в соцсетях Дарья Чубко.

Вдова аниматора Чубко надеется на скорое вынесение приговора.

«Самое важно для меня - это реальный срок! А не все эти иски», - добавила Дарья.

Напомним, коллегия присяжных заседателей признала, что подсудимые виновны и не заслуживают снисхождения.