До +32 градусов и дожди: Какая погода ожидается на Кубани 24 июня

На Кубани ожидается до +32 градусов днем 24 июня Фото из архива КП

На Кубани ожидается до +32 градусов днем 24 июня. По словам синоптиков, условия погоды в регионе начнут меняться.

«По мере прогрева воздушные массы будут становиться неустойчивыми, что в послеполуденные часы приведет к формированию очагов кучево-дождевой облачности, которые, в свою очередь, станут причиной локальных дождей и гроз», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем воздух прогреется до +30…+32 градусов. В четверг, 25 июня, ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров будут держаться на уровне +28…+30 градусов.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что регион снова накроют летние ливни с грозами. Осадки будут идти в основном в дневные и вечерние часы.