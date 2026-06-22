И снова зарядят дожди: Когда на Кубани испортится погода

В Краснодарском крае снова задождит Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае сухая и теплая погода опять сменится периодом классических летних гроз и ливней, а к концу недели в регион даже придет ощутимое похолодание. Подробным прогнозом погоды на ближайшие дни с «КП»-Кубань» поделилась заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

По словам синоптика, вторник, 23 июня, станет последним абсолютно сухим днем на этой неделе - осадки не прогнозируются ни в одном районе Кубани. Однако уже в среду, 24 июня, погода начнет портиться: местами пройдут небольшие дожди, которые затронут преимущественно северную половину края.

Со второй половины недели в регионе воцарится неустойчивая летняя погода. В большинстве районов края, включая отдельные участки Черноморского побережья, ожидаются кратковременные дожди, грозы, локальные ливни и град. Осадки будут идти в основном в дневные и вечерние часы, и связаны они с прогревом воздуха и высокой влажностью.

«Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра до 15–20 метров в секунду», - рассказала Светлана Попова.

Несмотря на дожди, середина недели будет жаркой: ночью ожидается от +15 до +22 °С, а днем воздух прогреется до +25…+30, местами дойдет и до знойных +33 градусов. Однако уже 27 июня через край пройдет холодный фронт, который собьет жару, и столбики термометров опустятся до +20…+25 °С.

«Такие вот летние процессы. Дождь прошел, солнце выглянуло - и все хорошо. Да, местами будут сильные дожди, но прям чего-то катастрофичного пока не ожидаем», - успокоила жителей и гостей региона синоптик.

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