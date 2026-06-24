Краснодарец отправится в колонию за ложный звонок о подготовке теракта на АЗС

Краснодарец получил реальный срок за ложное сообщение о готовящемся взрыве Фото: Архив "КП".

Краснодарский краевой суд утвердил приговор местному жителю Сергею Савельеву, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Мужчина проведет три года в колонии-поселении за нетрезвый звонок в экстренные службы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2025 года Савельев, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил диспетчеру службы спасения. Он сообщил ложную информацию о том, что на одной из автозаправочных станций Краснодара планируется взрыв. Кроме того, телефонный хулиган заявил, что предполагаемые организаторы теракта прямо сейчас находятся в квартире одного из жилых домов города. Экстренные службы незамедлительно выехали на проверку сигнала.

«В ходе проверки полученной информации угрозы взрыва и лиц, причастных к его совершению, обнаружено не было», - рассказали в пресс-службе судов региона.

Прикубанский районный суд Краснодара назначил Савельеву наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный попытался обжаловать вердикт, однако апелляционная инстанция краевого суда признала решение районных коллег законным и обоснованным, оставив его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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