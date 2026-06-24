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24 июня 2026 10:48

Индекс окрошки на Кубани в июне вырос до 774 рублей

Овощи на Кубани дешевле, но окрошка выросла в цене до 774 руб.
Ева МУР
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом окрошка остается популярной на Кубани, но ее набор продуктов в первой половине июня 2026 года стал дороже. Аналитики платформы «ЧекИндекс» посчитали для «КП»-Кубань», индекс классической окрошки на четыре порции. Он составил 774 рубля, что на 9% выше уровня годичной давности. Среднероссийский показатель по той же методике — 720 рублей (+10% г/г).

Состав индекса учитывает картофель, редис, огурцы, варёную колбасу, яйца, сметану, зелень и квас. По данным «Краснодарстата», килограмм картофеля на Кубани стоит в среднем 67,8 руб., что чуть выше общероссийских 64 руб., тогда как картофель по стране подешевел на 25% за год, а в крае — подорожал на 2%. Овощи в регионе в целом дешевле: огурцы — 154,6 руб./кг (по России 190 руб.), редис — около 150 руб./кг (по стране — 243 руб.). Десяток яиц в крае — 104,2 руб.

Аналитики «ЧекИндекса» указывают, что на стоимость влияют сезонность и доступность свежих овощей, а также инфляция и логистические расходы.