В Белореченске пьяный мужчина сорвал цирковое представление сообщением о бомбе

Пьяный зритель сорвал цирковое представление в Белореченске Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В Белореченске нетрезвый местный житель сорвал цирковое представление, решив отомстить администрации за то, что его не пустили на шоу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 48-летний мужчина пришел на цирковое представление вместе со своей супругой и детьми. Однако из-за его неадекватного и агрессивного поведения сотрудники контроля отказали главе семейства во входе. Обидевшись, пьяный мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что под куполом цирка якобы находится опасный предмет.

Из-за поступившей угрозы организаторам пришлось экстренно остановить представление и эвакуировать всех зрителей и артистов за 20 минут до его окончания. Прибывшие на место спецслужбы тщательно обследовали здание, но никаких взрывных устройств или опасных предметов не обнаружили.

Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали телефонного хулигана неподалеку от места происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы», – рассказали в правоохранительных органах.

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