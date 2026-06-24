В Новороссийске после удара молнии загорелась гора Лысая

Предварительной причиной возгорания стал удар молнии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске загорелась гора Лысая. По предварительным данным экстренных служб, огонь вспыхнул из-за удара молнии.

Сообщение о задымлении в районе Мефодиевского перевала поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 24 июня в 14:13. Экстренные службы среагировали мгновенно: уже через минуту, в 14:14, к месту происшествия были направлены дежурные подразделения спасателей.

В настоящее время на склоне горы работают спасатели. В ликвидации возгорания задействованы четыре человека личного состава и одна единица специальной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Специалисты делают все возможное для оперативного тушения огня.

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