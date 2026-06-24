В Анапе для жителей и туристов открыли уже 68 пляжей

Фото: Оперштаб Кубани

В Анапе для жителей и туристов стали доступны уже 68 пляжных территорий. Как сообщает оперативный штаб Кубани, на этих объектах полностью завершены масштабные работы по восстановлению береговой линии.

Очередным шагом к полноценному проведению курортного сезона стало открытие нового пляжного участка протяженностью 3,5 километра — от детского санатория «Бимлюк» до санатория «Рябинушка».

«Соответствующее постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова», – рассказали в региональном оперштабе.

По данным на 24 июня, на территории курорта привели в порядок и открыли для отдыхающих все галечные пляжи, а также в общей сложности восемь километров песчаных пляжных зон.

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