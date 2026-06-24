Борьба с американской белой бабочкой началась в Сочи

Обработка деревьев началась в Хостинском районе Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работа по уничтожению опасного карантинного вредителя — американской белой бабочки началась в Хостинском районе Сочи. Специализированные подрядные организации приступили к обработке деревьев и кустарников против первого поколения этого насекомого.

Как рассказали в Муниципальном центре управления Сочи, защитные мероприятия проводятся строго в выявленных очагах распространения по утвержденным технологиям.

«Из за погодных условий в этом году пик активности бабочки растянулся, поэтому сроки обработок были скорректированы», – пояснили в МЦУ курорта.

Городские власти напоминают, что силами подрядчиков обрабатываются только муниципальные территории. Собственники частных домов, коммерческих предприятий, а также управляющие компании и ТСЖ обязаны самостоятельно провести защитные опрыскивания на своих участках. Только синхронная и комплексная борьба во всем городе поможет остановить распространение вредителя и уберечь уникальную субтропическую флору курорта от гибели.

При возникновении вопросов о методах борьбы с насекомыми жители могут напрямую обратиться в профильный департамент администрации Сочи по единому номеру: 266-06-06 (добавочные телефоны специалистов: 1710, 1711, 1712, 1713).

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