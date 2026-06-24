СК проводит проверку после крушения вертолета в Славянском районе Кубани

Следователи проводят проверку Фото: Архив "КП".

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России выехали к месту падения вертолета в Краснодарском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, днем 24 июня вблизи хутора Прикубанского в Славянском районе, в районе платной дороги, потерпел крушение вертолет. Известно, что борт проводил сельхозработы.

«Количество пострадавших выясняется», - рассказали в Западном межрегиональном следственномуправлении на транспорте.

Следователи начали проведение первоначальных следственных действий на месте происшествия.

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