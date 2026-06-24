Росавиация сообщила о повторном введении плана «Ковер» в Геленджике

Полёты в Геленджике приостановлены из-за возможной атаки. Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика

В аэропорту Геленджика 24 июня план «Ковер» ввели второй раз за сутки. Вечером 24 июня в воздушной гавани курорта ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 17:22 сообщила Росавиация. В 17:35 мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе объявлена угроза атаки беспилотников, в связи с чем сработали сирены оповещения.

Напомним, что ранее в этот же день полеты в Геленджике уже приостанавливались: ограничения действовали с 9:33 до 11:53.

Временные ограничения на использование воздушного пространства также затронули аэропорты Краснодара и Сочи.