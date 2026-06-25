Отельеры Сочи переходят на гибкие цены для привлечения экономных туристов

Сочи выбирают для отдыха с разными сценариями Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В текущем сезоне сочинский гостиничный бизнес адаптируется к запросам отдыхающих, которые стремятся к разумной экономии. Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, многие отели курорта пересмотрели ценовую политику, внедряя динамическую систему тарифов. Такой подход позволяет гостям выбирать оптимальный вариант размещения, ориентируясь на собственный бюджет.

Стоимость номеров теперь напрямую зависит от даты заезда и текущего спроса. Кроме того, отельеры делают ставку на пакетные предложения: например, проживание с включенным посещением спа-комплекса обходится значительно дешевле, чем оплата этих услуг по отдельности. Дополнительные бонусы и включенные в стоимость опции стали важным инструментом привлечения внимания аудитории.

«Туристы в этом году ищут комфортный и функциональный отдых без переплат, но при этом хотят получить максимум впечатлений: совмещать пляж с экскурсиями, хорошей анимацией для детей, спа-услугами и качественным сервисом», – рассказала директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.

На данный момент гостиничный фонд Сочи насчитывает более 2 тысяч объектов, включая отели, санатории, гостевые дома и популярные глэмпинги, которые в совокупности предлагают около 140 тысяч номеров.

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