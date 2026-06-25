Ограничения на полеты сняли в аэропорту Геленджика

Аэропорт Геленджика Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 25 июня в аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты. Об этом около 8 часов утра сообщили в Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», - рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Геленджика временно не принимал и не отправлял рейсы в период с 21:00 24 июня до 05:50. Повторные ограничения ввели около 07:30 утра.

«С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиаперевозчиков совместно с персоналом службы организации перевозок аэропорта Геленджик», - рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.

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