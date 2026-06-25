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НовостиОбщество25 июня 2026 5:56

Жителей и гостей Кубани предупредили о мошенничестве с горящими турами

Аферисты создают каналы-двойники для кражи денег у туристов
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Аферисты создают каналы-двойники для кражи денег у туристов

Аферисты создают каналы-двойники для кражи денег у туристов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Краснодарского края предупреждает жителей и гостей региона о появлении новой схемы мошенничества, связанной с продажей горящих туров. Злоумышленники создают в мессенджерах каналы-двойники, имитирующие страницы известных туристических компаний, либо выдают себя за частных агентов, якобы имеющих доступ к закрытым базам выгодных предложений.

В таких каналах аферисты обещают путевки на курорты Кубани со скидками до 50%. Главная цель преступников — создать искусственную спешку: они активно торопят клиента с оплатой, направляя его по ссылке на фишинговый сайт для бронирования. Как только перевод денежных средств совершен, связь с менеджером мгновенно обрывается, переписка удаляется, а злоумышленники бесследно исчезают.

Чтобы не стать жертвой мошенников, прокуратура настоятельно рекомендует:

- Бронировать туры исключительно через официальные сайты проверенных туроператоров или посещать их реальные офисы.

- Перед внесением оплаты тщательно проверять адрес сайта.

- Ни в коем случае не переводить деньги на банковские карты физических лиц по реквизитам, полученным в мессенджерах.

«Будьте бдительны и предупредите близких!» — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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