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НовостиПолитика25 июня 2026 6:11

Обломки дронов упали в двух населенных пунктах Абинского района Кубани

В Абинске потушили пожар на территории предприятия, возникший из-за падения БПЛА
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Обломки БПЛА упали в Абинском районе

Обломки БПЛА упали в Абинском районе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Абинском районе Краснодарского края зафиксировано несколько случаев падения обломков беспилотников. По информации регионального оперативного штаба, во всех инцидентах обошлось без пострадавших.

В городе Абинске из-за падения фрагментов дрона вспыхнул пожар на территории одного из местных предприятий. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Кроме того, обломки еще одного беспилотника обнаружили на заброшенном земельном участке в станице Мингрельской.

В настоящее время на всех местах падения фрагментов БПЛА работают специалисты оперативных и специальных служб, которые обследуют территории и устраняют последствия инцидентов.

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