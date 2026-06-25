Аэропорт Сочи планирует обслужить 350 рейсов и 36 тысяч пассажиров за сутки

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений на полеты. По состоянию на 08:45 по московскому времени 25 июня авиагавань курорта уже приняла и отправила 58 рейсов, обслужив более семи тысяч человек.

В течение дня аэропорту предстоит справиться с внушительным суточным объемом перевозок. Согласно утвержденному плану, на прилет ожидается 235 рейсов (около 18,5 тысячи пассажиров), а на вылет запланировано 116 рейсов (порядка 18,2 тысячи путешественников). В общей сложности за сутки авиагавань примет и отправит более 36 тысяч человек.

«Обстановка в терминале аэропорта Сочи контролируемая и спокойная, пассажиры проходят все необходимые процедуры в стандартном порядке», - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендуют отслеживать статус своих рейсов в режиме реального времени. Сделать это можно на официальном сайте аэропорта Сочи, с помощью электронных табло в терминале, а также на сайтах или через колл-центры авиаперевозчиков.

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