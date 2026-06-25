Более 1000 автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом

Крымский мост Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 25 июня в очередях перед Крымским мостом образовались очереди. В ожидании на ручной досмотр скопилось более тысячи автомобилей, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

По данным на 9 утра, со стороны Тамани находится 248 автомобилей, время ожидания составляет около часа.

Со стороны Керчи ситуация обстоит сложнее: очередь насчитывает 805 машин. Ждать придется около трех часов.

Отметим, что Крымский мост всю ночь был открыт для проезда. Очереди со стороны Крыма также наблюдались, но число автомобилей составляло около полутысячи. А вот со стороны Краснодарского края машины начали скапливаться только к 7 утра.

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