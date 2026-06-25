Курьер мошенников на пять лет отправится в колонию по решению суда в Краснодаре

Курьер мошенников по решению суда отправится в колонию Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре вступил в законную силу приговор в отношении Алексея Полуяна, работавшего курьером у телефонных мошенников. Прикубанский районный суд признал его виновным в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ — четыре эпизода) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ближайшие пять лет осужденный проведет в исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствием и судом установлено, что в 2025 году Полуян согласился на предложение о незаконном заработке, поступившее от неизвестного пользователя в мессенджере. Сообщник Полуяна звонил доверчивым гражданам, представляясь сотрудником ресурсоснабжающей организации, Центробанка или правоохранительных органов, и убеждал их передать деньги. Роль Полуяна заключалась в том, чтобы лично забирать наличные у обманутых людей.

Для конспирации и пущей убедительности курьер сам представлялся жертвам сотрудником ФСБ или Центробанка и называл специальное кодовое слово. Забирая деньги, он оставлял себе оговоренный процент, а остальную сумму переводил организаторам схемы.

Жертвами аферистов стали четыре человека, у которых Полуян забрал суммы в размере от 1 до 3,5 миллиона рублей. Пятый эпизод сорвался: при попытке получить от очередного пострадавшего 210 тысяч рублей курьер был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным.

Защита Полуяна пыталась обжаловать вердикт районного суда, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменений.

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