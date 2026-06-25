ТЦ в Краснодаре после поножовщины возобновил работу в штатном режиме

Фотография погибшей Ксении Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Торговый центр на Западном обходе Краснодара начал работу в обычном режиме после ЧП с нападением на посетителей 20 июня. Корреспондент «КП»-Кубань» побывала на месте трагедии, где погибла 41-летняя женщина. Жители города продолжают нести цветы к ее фотографии в черной рамке.

Напомним, 19-летний юноша напал на посетителей в отделении МФЦ: в результате ранения погибла 41-летняя женщина, работавшая стоматологом, у неё остались муж и двое сыновей 7 и 12 лет. Пострадали также несколько человек, в том числе охранник и беременная женщина; всем оказана медицинская помощь,они доставлены в больницу. После совершения ряда действий нападавший поднялся на третий этаж, где находится детский центр, и поджёг стол; дальнейшего распространения огня не произошло.

Нападавшего задержал посетитель — ветеран СВО Александр Воевода, связавший его ремнём до прибытия полиции. Сейчас детский центр работает в штатном режиме. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств происшествия.