Метеорологи предупредили о грозе в Сочи и Сириусе 25 июня

В Сочи прогнозируют грозы Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 25 июня в отдельных районах Сочи и на федеральной территории «Сириус» возможна гроза. Об этом жителей и гостей курорта предупредили в мэрии Сочи, опираясь на прогноз синоптиков.

Власти призывают жителей и туристов соблюдать осторожность. В частности, стоит отказаться от отдыха вблизи водоемов, а также не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и иными объектами, которые могут представлять опасность при ухудшении погоды. Важно принять все меры, чтобы минимизировать риски во время непогоды.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обратиться за помощью по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение до 27 июня.

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