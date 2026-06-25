У Дворца спорта «Олимп» в Краснодаре ограничат движение 27 июня

В Краснодаре на ул. Береговой ограничат движение транспорта 27 июня Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из за проведения краевого мероприятия 27 июня в Краснодаре будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Береговой. Об этом жителей и гостей краевой столицы предупредили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения затронут отрезок от улицы Кубанской Набережной до въезда в парк культуры и отдыха имени 30 летия Победы (адрес ориентира — ул. Береговая, 144, рядом с Дворцом спорта «Олимп»).

Перекрытие будет действовать в течение всего дня — с 6:00 до 22:00. Мера необходима для обеспечения безопасности участников и гостей события.

Водителям рекомендуют заранее продумать альтернативные маршруты и спланировать пути объезда закрытого участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кондиционеры есть в каждом втором транспорте. Более 556 трамваев и автобусов в Краснодаре оснащены климат-контролем