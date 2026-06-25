Жителей Кубани предупредили о фейковом Telegram-боте для получения соцвыплат. Мошенники действуют под видом Социального фонда России.
Пользователям обещают вознаграждение более 200 тысяч рублей. Когда жертва мошенников заполняет анкету, к диалогу подключается лжеспециалист фонда. Аферист присылает реквизиты якобы для оплаты «гарантированного талона».
Чтобы пользователь поверил, мошенники отправляют скриншоты фейковых отзывов об «успешных» выплатах. В полиции Кубани предупредили, что госорганизации не оказывают дополнительную соцподдержку через Telegram-бот.
«О способах получения положенных льгот, пенсиях, компенсациях и других выплат вы всегда можете узнать на сайте Социального фонда России», – напомнили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что курьер мошенников на пять лет отправится в колонию по решению суда в Краснодаре.