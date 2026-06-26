В очередях перед Крымским мостом скопилось около 2000 автомобилей утром 26 июня

Крымский мост Фото: Архив "КП".

Движение автомобилей по Крымскому мосту открыли спустя более чем шесть часов. Его перекрыли около полуночи, а возобновили - в 06:14 26 июня.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - сообщается в канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

По данным на 7 утра в очередях на ручной досмотр транспорта скопилось почти 2000 автомобилей. Со стороны Тамани (Краснодарский край) стоит 700 машин, ждать придется больше двух часов. Ситуация в крымской Керчи еще сложнее: там находится 1200 авто, а время ожидания составляет свыше трех часов.

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