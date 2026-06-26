465 метров сэкономили 250 часов: как одна выделенка изменила движение в Краснодаре

На примере одной выделенки показали экономию времени Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре продолжают оптимизировать движение общественного транспорта. Одним из заметных решений стало развитие выделенных полос. Свежий пример на Северном мосту уже показал ощутимый эффект. Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров рассказал «КП»-Кубань», что полоса сэкономила общественному транспорту 250 часов в день.

- Специалисты провели замеры и сравнили время прохождения участка до и после запуска выделенной полосы всего в 260 метров. Время сократилось с 13 до 2 минут. Если умножить на все маршруты и весь транспорт, который проходит через этот участок, масштаб становится ощутимым – 205 единиц транспорта на 13 маршрутах в общем экономят примерно в 250 часов в день, - отметил Иван Петров.

Эксперт отметил, что для Краснодара такие изменения особенно важны. Город регулярно сталкивается с пробками, а строительство новых дорог и развязок требует времени и значительных ресурсов. В отличие от этого, грамотная организация движения может дать быстрый эффект.

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