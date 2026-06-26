Транспорт Краснодара обновляется, но пробки сильнее: что мешает городу поехать быстрее

Жители Краснодара выбирают личные авто, несмотря на пробки

Краснодар активно застраивается, прирастает новыми жителями, а дороги с каждым годом становятся все плотнее. При этом и горожане не спешат пересаживаться в автобусы, делают выбор в пользу личного автомобиля.

- По нашим данным, пассажиропоток в общественном транспорте в Краснодаре стабильный. В последние годы он значительно не меняется. Если изменения и есть, то буквально 1-2% в сторону увеличения, не более, - рассказал «КП»-Кубань» президент Союза транспортников Кубани Иван Петров. - Краснодарский край входит в топ-3 регионов России по автомобилизации населения. Люди активно покупают личный транспорт и предпочитают передвигаться именно на нем. Это влияет и на пассажиропоток, и на скорость движения по городу: общественный транспорт, как и личный, стоит в пробках.

При этом нельзя сказать, что транспортная система стоит на месте. Подвижной состав в Краснодаре постепенно обновляется, особенно в части муниципального электротранспорта. Но даже более комфортный транспорт пока не смог резко изменить привычки горожан.

- Подвижной состав обновляется достаточно неплохо, особенно при поддержке государства. За счет краевого бюджета в прошлом и позапрошлом годах активно покупались и обновлялись трамваи и троллейбусы. Результат прекрасный: пассажиры отмечают, что качество трамваев и троллейбусов выросло в разы. Современная техника заметно отличается от старой: в салонах есть кондиционеры, низкий пол, оборудование для маломобильных пассажиров. Обновляется и коммерческий транспорт, - говорит президент Союза транспортников Кубани.

Камеры начали воспитывать водителей

Власти пересматривают городское движение, чтобы оптимизировать потоки. Так, например, одним из главных изменений 2026 года Иван Петров называет развитие системы фото- и видеофиксации. Речь идет о фиксации разговоров по телефону за рулем, непристегнутых ремней, выезда на перекресток при заторе – так называемую «вафельницу».

- Такие меры уже меняют поведение водителей. Это влечет за собой последствия: многие стали внимательнее, начали пристегиваться, стараются говорить по громкой связи, а не по телефону, если едут в автомобиле. А это тоже влияет на скорость движения потоков. Чем меньше нарушений на перекрестках, тем меньше хаотичных заторов. А значит, улично-дорожная сеть начинает работать более организованно, - уверен президент Союза транспортников Кубани.

Еще одно важное направление – развитие выделенных полос для общественного транспорта. В Краснодаре их становится больше, и один из свежих примеров – выделенка на Северном мосту.

- Специалисты провели замеры по данным ГЛОНАСС и сравнили время прохождения участка до и после запуска выделенной полосы всего в 465 метров. Раньше общественный транспорт проезжал здесь в среднем от 10 до 13 минут. Сейчас время занимает около 2 минут. На первый взгляд экономия в несколько минут кажется небольшой. Но если умножить ее на все маршруты и весь транспорт, который проходит через этот участок, масштаб становится другим. Там работают 13 маршрутов, 205 единиц транспорта. Если экономию примерно 10 минут с каждого рейса умножить, это вытекает примерно в 250 часов в день. Это колоссальная цифра на таком маленьком участке, - акцентировал эксперт.

По мнению Ивана Петрова, изменение организации дорожного движения особенно важно для Краснодара, если оно реально улучшает транспортную обстановку. Такие меры дают эффект практически сразу, тогда как строительство новых дорог и развязок требует значительно больше времени.