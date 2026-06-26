Жители Калининского района Кубани нашли снаряд времен войны в рисовом поле

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Калининском районе Кубани сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии провели операцию по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Опасную находку обнаружили на рисовом поле вблизи станицы Новониколаевской местные жители.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники после тщательного обследования подтвердили, что найденный объект является 100-миллиметровым артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны.

Соблюдая все необходимые меры предосторожности, специалисты Росгвардии извлекли боеприпас из земли. Снаряд был транспортирован на безопасное расстояние от жилых построек и инфраструктуры, где его успешно ликвидировали путем контролируемого подрыва.

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