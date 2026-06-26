На Кубани начался прием заявок на конкурс «Курортный Олимп–2026»

Лучших работников туриндустрии выберут на Кубани Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае стартовал прием заявок на участие в ежегодном профессиональном конкурсе «Курортный Олимп–2026». Организатором проекта традиционно выступает региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. В этом году экспертное жюри выберет лучших представителей индустрии гостеприимства в 24 различных номинациях, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Все понимают, что качество услуг напрямую зависит от профессионализма и заинтересованности сотрудников отрасли. Конкурс «Курортный Олимп» более 20 лет стимулирует владельцев и сотрудников сферы туризма к развитию, соблюдению современных стандартов обслуживания», – отметил министр курортов региона Василий Воробьев.

По его словам, проект помогает не только развивать профессиональные навыки сотрудников, но и формирует привлекательный имидж кубанских курортов, что в конечном итоге ведет к росту прибыли предприятий и увеличению туристического потока.

Конкурс охватывает все важные направления отрасли: от отелей и детских здравниц до событийного туризма. Побороться за престижную награду могут как целые организации, так и отдельные специалисты: экскурсоводы, администраторы, горничные и другие работники сферы.

Для победителей в персональных номинациях предусмотрено денежное поощрение: за первое место выплатят 200 тысяч рублей, за второе — 150 тысяч, а за третье — 100 тысяч рублей. Итоги конкурса будут подведены краевой комиссией в ноябре 2026 года. Подробная информация и форма подачи заявки доступны на официальном ресурсе организаторов.

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