Валентина Матвиенко оценила стенд Кубани на Форуме регионов в Минске

Фото: max.ru/admkrai

В рамках XIII Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Минске, стенд Краснодарского края посетила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она оценила потенциал кубанской продукции, представленной на экспозиции «Сделано на Кубани». Валентина Матвиенко выразила уверенность, что долгосрочное партнерство между регионами России и Беларуси будет только крепнуть, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В работе форума принимает участие делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым. По словам главы региона, экономическое партнерство демонстрирует впечатляющую динамику: с 2021 года товарооборот между Кубанью и Беларусью вырос на 22%, а объем поставок региональной продукции в республику – более чем на 40%.

«Уверен, совместными усилиями мы продолжим достигать поставленных целей, укрепляя партнерство и способствуя благополучию наших регионов и стран», – сказал Кондратьев.

Сегодня регион активно развивает промышленную кооперацию с такими белорусскими гигантами, как МАЗ, «Гомсельмаш» и Минский тракторный завод. Кроме того, серьезный потенциал стороны видят в расширении сотрудничества в санаторно-курортной сфере.

На выставке-ярмарке в центре BELEXPO представлены товары ведущих кубанских компаний, обладателей знака качества «Сделано на Кубани»: агрофирмы «Южная», винодельни «Кубань-Вино», компании «Калория» и «Крафт Фудс Групп». Ранее стенд Краснодарского края также посетил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.