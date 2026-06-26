Кубань нарастила экспорт продуктов питания в Беларусь на 40% за год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Юрием Караевым, где обсудил впечатляющую динамику торгово-экономических отношений между Кубанью и Республикой Беларусь. Гродненская область является ключевым партнером Кубани в рамках сотрудничества Союзного государства.
По словам главы региона, за последние четыре года товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью увеличился на 22%. Особенно заметен рост экспорта кубанской продукции в республику: только в 2025 году поставки продовольствия выросли на 40%.
«Это показатель развития торгово-экономических отношений. Между нами крепнут экономические, партнерские, культурные связи. Это важно сегодня», — отметил Кондратьев.
Сотрудничество активно развивается в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, пищевую и химическую промышленность, а также совместное развитие промышленных предприятий.
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