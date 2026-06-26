Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 9:32

Кубань нарастила экспорт продуктов питания в Беларусь на 40% за год

Товарооборот между Кубанью и Беларусью вырос на 22% за четыре года
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: max.ru/kondratyevvi

Фото: max.ru/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Юрием Караевым, где обсудил впечатляющую динамику торгово-экономических отношений между Кубанью и Республикой Беларусь. Гродненская область является ключевым партнером Кубани в рамках сотрудничества Союзного государства.

По словам главы региона, за последние четыре года товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью увеличился на 22%. Особенно заметен рост экспорта кубанской продукции в республику: только в 2025 году поставки продовольствия выросли на 40%.

«Это показатель развития торгово-экономических отношений. Между нами крепнут экономические, партнерские, культурные связи. Это важно сегодня», — отметил Кондратьев.

Сотрудничество активно развивается в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, пищевую и химическую промышленность, а также совместное развитие промышленных предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валентина Матвиенко оценила стенд Кубани на Форуме регионов в Минске