Обновление парка трамваев в Краснодаре не решило проблему пробок

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В Краснодаре уровень автомобилизации остаётся высоким, при этом пассажиропоток общественного транспорта стабилен и изменяется незначительно — на 1–2% в сторону увеличения, сообщил президент Союза транспортников Кубани Иван Петров в интервью «КП»-Кубань».

По его оценке, край входит в тройку регионов страны по количеству личных автомобилей, что влияет на скорость движения: и общественный, и личный транспорт стоят в пробках. Вместе с тем в городе идёт обновление подвижного состава, в частности трамваев и троллейбусов, поставленных за счёт краевого бюджета; новые машины оснащены кондиционерами, низким полом и средствами для маломобильных пассажиров.

В числе применяемых мер по оптимизации движения — развитие фото и видеофиксации нарушений и расширение выделенных полос. По данным ГЛОНАСС, после запуска выделенной полосы на Северном мосту время проезда участка сократилось с 10–13 минут примерно до 2 минут; через этот участок проходят 13 маршрутов и 205 единиц транспорта, что даёт суммарную экономию времени в десятки — сотни часов в сутки, отметил эксперт.