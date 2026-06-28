На 55 автомобильных заправках Краснодара приостановлена работа

Жителям Краснодара рекомендуют не запасаться бензином Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 28 июня в Краснодаре приостановили работу 47 автозаправочных станций. Еще восемь АЗС закрылись на ремонт или ребрендинг. На данный момент в столице Кубани функционируют 55 заправок.

В мэрии города обратились к жителям с просьбой не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж.

По данным властей, запасы горючего распределены следующим образом: АИ-92 доступен на 41 станции, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на 41, а дизельное топливо — на 45 АЗС. При этом на ряде объектов собственники ввели ограничения: заправка возможна только в баки автомобилей.

Дефицит топлива обострился на фоне участившихся атак БПЛА. С 21 июня власти Крыма ввели временные ограничения на продажи горючего как для туристов, так и для местных жителей. Из-за перебоев на полуострове поток автомобилистов перенаправлен в Краснодарский край, что создает избыточную нагрузку на кубанскую инфраструктуру.