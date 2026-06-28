Дефицит топлива в Новороссийске срывает муниципальные контракты по ремонту дорог

Администрация Новороссийска ускоряет работы из-за нехватки топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске проблемы с поставками горюче-смазочных материалов привели к срыву графиков по ряду муниципальных контрактов. В частности, затягивается благоустройство улицы Крупской в селе Мысхако.

Заместитель главы города Рафаэль Бегляров заверил, что администрация предпринимает все необходимые меры, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что по состоянию на 28 июня в Новороссийске функционируют лишь 13 АЗС. По решению собственников на всех заправках введены ограничения: топливо заливают только в баки, при этом действуют лимиты в зависимости от марки бензина — от 20 до 100 литров на автомобиль. На данный момент АИ-100 и АИ-95 доступны на 6 станциях, АИ-92 и дизельное топливо — на 7.

.