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НовостиОбщество29 июня 2026 5:30

Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнила ситуация с бензином

Как ситуация с бензином на Кубани повлияла на автотуристов
Валерия ПАВЛОВА
Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнила ситуация с бензином Фото из архива КП

Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнила ситуация с бензином Фото из архива КП

Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнила ситуация с бензином. Напомним, на ряде АЗС региона действуют ограничения на продажу топлива. Выстраиваются большие очереди, а на некоторых заправках топлива нет.

Многие водители пытаются заправляться топливом впрок. Для этого автомобилисты используют канистры, что создает искусственный ажиотаж. Туристы, которые едут в Крым, стараются заправить полный бак в Краснодарском крае.

Туристы чаще выбирают поездки к морю на машине и в связи с задержками авиарейсов. Пробки возникают и на заправках, но и по дороге к курортам, пишет «Южный федеральный».

Ранее власти рассказали туристам о работающих заправках на курортах Кубани.