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НовостиПроисшествия29 июня 2026 5:50

Жителям Славянского района рекомендовали уехать из задымленных населенных пунктов

Рекомендации по защите здоровья из-за пожара на НПЗ дали жителям Славянского района
Светлана ОВДЕЙ
При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски Фото из архива КП

При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски Фото из архива КП

Жителям Славянского района Кубани рекомендовали уехать из задымленных населенных пунктов. В Славянске-на-Кубани продолжают тушить пожар на НПЗ из-за атаки БПЛА. Напомним, массовая атака на Славянский район произошла в ночь на 28 июня.

По возможности жителей просят выехать из задымленного населенного пункта или ограничить время пребывания в нем. Не рекомендуется открывать окна, особенно ночью и ранним утром.

На рабочих местах по возможности следует использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Места поступления воздуха рекомендуют завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять.

Необходимо проводить влажную уборку в помещении. Следует поставить емкости с водой – это позволит повысить влажность воздуха. Кроме того, следует ограничить физическую нагрузку, курение, избегать употребления алкоголя и пива,

«При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые нужно

увлажнять. Оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную воду, молочные и кислые напитки, соки, исключить газированные напитки. При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям», – сказал глава Славянского района Роман Синяговский.

Чтобы обезопасить себя, необходимо несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло. При остром заболевании или недомогании необходимо обращаться к врачу.