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НовостиПолитика29 июня 2026 12:04

Над Черным и Азовским морями, Кубанью и другими регионами страны сбили 96 дронов

Над Краснодарским краем и двумя морями сбили БПЛА днем 29 июня
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Архивное фото

Архивное фото

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Днем 29 июня российские средства противовоздушной обороны сбили почти сотню дронов над Черным и Азовским морем, а также регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 7:00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники ликвидировали не только над акваториями морей, но и над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а также Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Калужской областями.

В Министерстве обороны России уточнили, что все дроны были самолетного типа.

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