На Кубани ожидается подъем уровня воды до критических отметок

Спасатели рекомендуют исключить прогулки и нахождение вблизи рек Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае в период с 30 июня по 1 июля ожидается подъем уровня воды в реке Кубань до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

«В связи с продвижением паводковой волны 30 июня и 1 июля в среднем течении реки уровень воды местами может подняться до опасных значений», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Спасатели призывают граждан воздержаться от прогулок в прибрежных зонах, усилить контроль за детьми и внимательно следить за изменениями окружающей обстановки.

Ранее «КП»- Кубань» сообщила, что площадь пожара на Славянском НПЗ сократилась с 20 тысяч квадратных метров до пяти тысяч «квадратов».