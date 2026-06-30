На Таманском полуострове восстанавливают артефакты эпохи бронзы

Фото: ВДЦ "Орленок"

На Таманском полуострове уже более тридцати лет ведутся раскопки и бережно восстанавливаются уникальные артефакты эпохи бронзы. Эта работа стала основой для современных образовательных проектов. Один из них, «Курган Панагия 8: возвращение эпохи бронзы 5 тысяч лет спустя», стартовал в ВДЦ «Орлёнок».

Таманский полуостров по праву называют перекрёстком культур. Его история – это история народов, сменявших друг друга на протяжении тысячелетий. Объект исследований «Ириды» – археологического подразделения портовой компании «ОТЭКО» – и ученых Института археологии РАН – курган Панагия 8. Это одно из крупнейших поселений античного Боспора, дающее уникальный материал для изучения быта и культуры от архаики до позднего средневековья.

Важной миссией компании является просвещение и популяризация науки среди молодёжи. Именно поэтому был разработан образовательный проект для ребят, отдыхающих в «Орлёнке».

Фото: ВДЦ "Орленок"

«Археология – это живая нить, связывающая нас с ушедшими веками. Каждая находка здесь – голос эпохи, который мы учимся слышать и понимать. В «Орлёнке» у ребят есть уникальная возможность стать частью этого процесса: работать с настоящими инструментами, разгадывать тайны земляных слоёв, аккуратно фиксировать результаты. И всё это – под руководством опытных профессионалов, которые щедро делятся своим мастерством и страстью к делу. Я искренне верю, что для кого-то из них эта первая проба станет судьбоносной – точкой отсчёта большого пути в профессию, где главное призвание – бережно хранить историю для тех, кто придёт следом», – подчеркнул директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Проект «Курган Панагия 8: возвращение эпохи бронзы 5 тысяч лет спустя», в котором принимают участие 22 подростка из детского лагеря «Стремительный», – это настоящее погружение в профессию.

«Сегодня ребята попробовали себя в роли настоящих археологов: расчищали импровизированные раскопы, учились фиксировать находки, работать с масштабом, чертить планы погребений и оформлять документацию. Я считаю, что справились они превосходно! Мы хотим, чтобы дети интересовались археологией, и будем с ребятами придумывать, как её популяризовать. Работы участников станут частью нашей выставки», – рассказала археолог компании «Ирида» Елена Мамонова.

Фото: ВДЦ "Орленок"

Программа насыщена событиями, которые позволяют подросткам примерить на себя разные роли: археолога-исследователя, чертёжника, фотографа, лаборанта или экспериментатора. Ребята научатся работать с нивелиром, освоят правила научной фиксации находок, попробуют свои силы в гончарном деле, создавая копии древних сосудов жгутовым методом, и даже изготовят собственные бусины с авторским клеймом.

«В Доме археолога нам рассказывали про инструменты и технику, а потом мы сами пробовали себя в роли исследователей: заниматься раскопками даже на учебном материале очень интересно, потому что всё выглядит правдоподобно. Впереди нас ждут новые занятия: изучение древних языков, наскальных рисунков и другие мастер-классы, и я очень жду этого», – поделилась Александра Стрекозина из Казахстана.

Завершит программу итоговая выставка-презентация, где ребята представят результаты командной работы. Экспозиция впоследствии будет передана в Таманский музей и станет реальным вкладом ребят в сохранение истории.

А с собой каждый участник увезёт памятный сувенир – футболки с мотивами наскальной живописи, которые подростки сами распишут акрилом по трафаретам, сертификат программы и понимание: археология – это не поиск сокровищ, а кропотливый труд, открывающий прошлое.

Проект «Курган Панагия 8: возвращение эпохи бронзы 5 тысяч лет спустя» – это возможность для подростков прикоснуться к великой истории своей страны, проникнуться уважением к труду учёных и, возможно, выбрать для себя путь, который позволит им самим стать первооткрывателями. Ведь каждый новый сезон археологов «Ириды» на Таманской земле доказывает: история продолжается, и её главные страницы ещё не написаны.

Мероприятие реализовано в «Орлёнке» в рамках 7-й смены, программа комплектования которой утверждена Министерством просвещения Российской Федерации.