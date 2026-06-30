На Кубани около 10% таксистов не выходят на линии из-за ажиотажа на АЗС

Топливная ситуация повлияла на работу такси

Дефицит топлива на АЗС Краснодарского края затронул рынок такси. Около 10% водителей временно прекратили работу — слишком много времени уходит на поиск заправки и ожидание в очереди. Об этом сообщил «Кубань 24» председатель общественной организации «Профессиональный союз перевозчиков Краснодарского края» Александр Казначеев.

«По большому счету, как все работали, так и работают — выкручиваются, как могут. Газ пока еще есть, у кого стоит ГБО — заправляются. А вот тем, кто на бензине, приходится терять много времени, чтобы заправиться. Меньше машин, по крайней мере, пока не стало. Может быть, 10% автомобили поставили и все», — рассказал Казначеев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что водители с газобаллонным оборудованием продолжают работу без особых проблем — с газом ситуация пока остается стабильной. Тем же, кто ездит на бензине, приходится тратить время на очереди, что сокращает количество рейсов и, соответственно, заработок. Несмотря на топливные трудности, роста цен на поездки в такси не фиксируется.