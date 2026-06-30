Водитель наехал на припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП в Краснодаре

Краснодарец может лишиться прав за ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции Краснодара привлекли к ответственности водителя, скрывшегося с места ДТП. Как установило следствие, 18-летний местный житель на автомобиле «Лада» двигался задним ходом по улице 1-й Заречной, когда совершил наезд на припаркованное отечественное авто. После столкновения молодой человек покинул место происшествия, рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Теперь краснодарцу грозит наказание: лишение водительских прав на срок до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что Адлерский районный суд Сочи приступил к рассмотрению уголовного дела, вызвавшего прошлой осенью общенациональный резонанс. Речь идет о трагедии на рынке «Казачий»: в августе 2025 года там торговали суррогатной чачей, которая убивала людей буквально одним глотком. Жертвами смертельного напитка стали десять человек, еще нескольким удалось выжить лишь чудом.