Более 80 ДТП с детьми произошло на улицах Краснодара с начала 2026 года

Аварии с участием детей участились в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на улицах Краснодара произошло более 80 ДТП с участием детей, причем 58 из них связаны с использованием электросамокатов. Всего же с 1 января в краевом центре зафиксировано свыше 640 аварий.

«Нет ничего дороже жизни ребенка. Прошу родителей еще раз обсудить с детьми правила безопасности: где можно кататься и почему проезжую часть необходимо переходить только пешком», — обратился к горожанам мэр Краснодара Евгений Наумов.

Напомним, что в России управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ) разрешено только с 14 лет. Детям младше этого возраста запрещено выезжать на электросамокатах на дороги и велодорожки; для них допустимы лишь обычные самокаты без электропривода, и только в парках, дворах или на закрытых площадках.

За превышение скорости, езду в запрещенных местах и другие нарушения предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За управление в состоянии опьянения или причинение вреда здоровью придется заплатить от 1000 до 1500 рублей.

Отдельная ответственность предусмотрена при использовании кикшеринга: штрафовать нарушителей могут сами сервисы проката. Так, за езду вдвоем на одном самокате (например, с ребенком) сумма взыскания может достигать 100 тысяч рублей.

Ранее «КП»-Кубань» рассказала, что молодой водитель наехал на припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП в Краснодаре. Судьбу скрывшегося виновника ДТП решит суд.