В Сочи за рулем мопеда поймали 16-летнего нарушителя

Несовершеннолетний водитель мопеда стер VIN в Сочи Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи задержан несовершеннолетний водитель мопеда. На улице Просвещения сотрудники Госавтоинспекции заметили мопед, водитель которого на высокой скорости совершал опасные маневры, сообщили в пресс-службе ведомства.

За рулем оказался 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. В присутствии родителей юношу отстранили от управления, а в отношении него составили административный протокол.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что идентификационный номер (VIN) мопеда был намеренно затерт. Теперь действия подростка могут быть квалифицированы как преступление по ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и не допускать управления транспортными средствами несовершеннолетними.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что более 640 ДТП произошло на улицах Краснодара с начала 2026 года. Из них 80 произошли с участием несовершеннолетних, при этом 58 случаев связаны с использованием электросамокатов.