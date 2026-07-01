Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА ночью 1 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля над регионами России перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской областями.

Беспилотники уничтожены над Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями. Кроме того, украинские БПЛА сбили над Ставропольским краем, Московским регионом и Крымом.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что обломки БПЛА обнаружили в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара.