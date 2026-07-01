В Краснодаре почтили память героев в День ветеранов боевых действий

В Краснодаре почтили память ветеранов боевых действий Фото: Архив "КП".

В Краснодаре отметили День ветеранов боевых действий торжественной церемонией возложения цветов. Памятное мероприятие прошло в сквере Героев Отечества у мемориала «Воинам Отечества – Героям России». В церемонии приняли участие мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко.

Глава города отметил важность сохранения памяти о тех, кто с оружием в руках отстаивал государственные интересы в различных локальных конфликтах и войнах.

«В современной истории нашей страны таких Героев немало. И сегодня они продолжают совершать подвиги в зоне СВО», - сказал Наумов.

Почтить память павших воинов пришли Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны прошлых войн, действующие участники СВО, а также представители общественных организаций. Присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.

Спикер городской Думы Вера Галушко выразила глубокую благодарность ветеранам за их ратный труд, мужество и верность долгу, отметив, что их стойкость служит главным примером патриотизма для всех жителей кубанской столицы.

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