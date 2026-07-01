В Адлерском районе Сочи начался ремонт улиц Чайной и Петрозаводской

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Адлерском районе Сочи стартовал ремонт двух важных дорог - улиц Чайной и Петрозаводской. Эти транспортные артерии связывают отдаленные жилые массивы и сельскую местность с федеральной трассой и железнодорожным вокзалом Адлера. На обновление дорожной инфраструктуры из городского бюджета выделено порядка 19,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

На улице Чайной, проходящей через село Вардане-Верино, дорожники уже укладывают нижний слой асфальта на первом 100-метровом участке. Всего специалистам предстоит обновить около десяти проблемных зон общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Прямо сейчас на объекте задействованы 20 рабочих и семь единиц спецтехники. Они ликвидируют просадки грунта, полностью заменяют изношенное основание полотна и укрепляют склоны. Ремонт организован без полного перекрытия трассы, чтобы не создавать заторов и неудобств для местных жителей и дачников. На эти работы направлено 14,5 миллиона рублей, а завершить их планируется к концу сентября.

Параллельно дорожная техника работает на улице Петрозаводской в микрорайоне Орел-Изумруд, которая соединяет жилые кварталы с Голубыми Далями. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров ведется фрезерование старого покрытия, выравнивание просадок и частичная укладка нижнего слоя асфальта. Стоимость контракта составляет 4,8 миллиона рублей, объект планируют сдать к августу.

«Обе эти улицы крайне важны для Адлерского района: они обеспечивают транспортную доступность сельских округов, по ним проходят популярные маршруты общественного транспорта. Выделенные средства позволят значительно улучшить качество покрытия, повысить безопасность движения и снизить аварийность на сложных участках, - прокомментировал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

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