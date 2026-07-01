Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара днем 1 июля

Аэропорт Краснодара Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 1 июля в воздушной гавани Краснодара ввели временные ограничения на полеты. Об этом в пресс-службе Росавиации сообщили в 15:33.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - рассказал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. - Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Уточняется также, что из-за временного запрета на использование воздушного пространства в некоторых районах Кубани в аэропорту краевой столицы могут произойти изменения в расписании. Пассажиров просят следить за статусом своего рейса через онлайн-табло аэропорта Краснодара.

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