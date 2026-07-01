«Спекуляция преступна»: мэр Анапы жестко высказалась о ситуации с бензином на курорте

Что говорят о ситуации с бензином в Анапе

Мэр Анапы Светлана Маслова обратилась к жителям и гостям курорта в связи с непростой ситуацией с топливом. По ее словам, власти видят обращения граждан и понимают обеспокоенность людей из-за очередей и перебоев на автозаправочных станциях.

«Уважаемые анапчане и гости курорта! Вижу все ваши комментарии и разделяю переживания по поводу ситуации с топливом. Она действительно непростая, и не только в нашем регионе, но и по стране в целом», - заявила Светлана Маслова.

Глава города сказала, что для решения проблемы принимаются меры как на федеральном, так и на краевом уровне. Она напомнила, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в Правительство России с просьбой обеспечить приоритетные поставки топлива на Кубань. По словам Масловой, муниципалитет находится на постоянной связи с профильными ведомствами и представителями топливно-энергетического комплекса. Сейчас специалисты оценивают ситуацию на местах и прорабатывают варианты стабилизации поставок.

«С учетом объективной оценки обстановки на местах, вырабатываются меры по оптимизации логистических схем, корректировке маршрутов, применяются другие стратегические подходы», - сказала Светлана Маслова.

Мэр также призвала жителей и туристов сохранять спокойствие и проявлять терпение друг к другу. Она подчеркнула, что в сложившейся ситуации важно избегать разделения людей на «своих» и «чужих».

«Сейчас важно набраться терпения. И не только к ситуации, но и друг к другу. Мы не делим людей на заправочных станциях на своих и чужих. Кубань, Крым - все мы одна страна и одна семья. Вместе переживаем и счастливые, и трудные моменты», - заявила глава Анапы.

Светлана Маслова отметила, что в очередях на заправках есть и примеры взаимопомощи. По ее словам, местные жители поддерживают автомобилистов, которые приехали с полуострова: приносят воду и бутерброды, уступают места и помогают добрым словом.

Отдельно мэр Анапы высказалась о перекупщиках топлива. Она заявила, что власти намерены бороться с теми, кто использует временные трудности для спекуляции и перепродажи бензина по завышенным ценам.

«А вот что касается перекупщиков, которые нагло пользуются временными трудностями, разрабатывают целые схемы по закупке топлива сотнями литров для последующей перепродажи по искусственно завышенной цене и создают проблемные ситуации на АЗС, то бороться с ними надо, откуда бы они ни были - из Анапы, Крыма или Краснодара», - сказала Светлана Маслова.

По словам главы города, спекуляция топливом в нынешних условиях недопустима.

«Спекуляция в сегодняшних условиях недопустима и даже преступна. Системным решением этого вопроса мы также занимаемся», - добавила мэр Анапы.