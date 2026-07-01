Что говорят о ситуации с топливом власти региона

В Краснодарском крае власти усилят контроль за ситуацией с обеспечением региона топливом. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что проблема требует оперативных решений. Это связано сразу с несколькими факторами: большим количеством отдыхающих, высокой загруженностью федеральных трасс, работой общественного транспорта, коммунальных и оперативных служб, а также потребностями аграриев, которые сейчас ведут полевые работы.

«На сессии ЗСК подняли важный вопрос по топливу, который всех сегодня волнует. Видим большие очереди на заправках, но прежде всего мы должны обеспечить топливом сельхозтоваропроизводителей, оперативные и коммунальные службы, общественный транспорт», - заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что Краснодарский край - один из самых крупных и густонаселенных регионов страны. В летний период нагрузка на инфраструктуру значительно возрастает из-за приезда туристов со всей России. При этом объемы поставок топлива не увеличиваются пропорционально спросу, а в некоторых муниципалитетах даже сокращаются.

«У нас очень большой и густонаселенный регион, много отдыхающих. Спрос ежедневно растет, при этом объемы поставок остаются на прежнем уровне или даже снижаются в некоторых муниципалитетах, что приводит к дефициту», - сказал губернатор.

Отдельное внимание власти края намерены уделить логистике. По словам Кондратьева, в нынешних условиях важно не только увеличивать объемы поставляемого топлива, но и искать новые маршруты его подвоза. Это должно помочь снизить напряженность на АЗС и обеспечить стабильную работу ключевых отраслей.

«В условиях усложнения логистики важно увеличивать объемы поставляемого топлива, выстраивать новые маршруты поставок», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Для координации работы создана специальная группа. Контроль за ситуацией губернатор поручил своему заместителю Евгению Пергуну. Ему предстоит лично отслеживать обстановку и подготовить предложения по стабилизации топливного рынка в регионе.

Также отдельное поручение получил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека. Он должен оперативно реагировать на обращения аграриев - как крупных сельхозпредприятий, так и небольших фермерских хозяйств. Для Кубани этот вопрос особенно важен, поскольку регион остается одним из ключевых аграрных центров страны, а нехватка топлива может повлиять на темпы сезонных работ.

Ранее губернатор уже комментировал ситуацию с бензином и дизельным топливом в крае. Он отмечал, что в разгар курортного сезона спрос на топливо вырос в полтора-два раза. По его словам, многие заправочные станции сталкиваются с логистическими трудностями. Региональные власти ведут работу с поставщиками, чтобы увеличить объемы подвоза топлива.

«Работаем с поставщиками, чтобы они увеличили объемы подвоза топлива. Разделяю волнение жителей. Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию», - заявил губернатор.