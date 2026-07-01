В Краснодаре открыли мемориальную доску в память о бойце СВО Романе Буркицове

Фото: Станислав Телеховец, пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной участнику специальной военной операции Роману Буркицову. Памятный знак установили на фасаде дома, где жил герой. Церемонию приурочили ко Дню ветеранов боевых действий. В ней приняли участие глава города Евгений Наумов, председатель гордумы Вера Галушко, родные военнослужащего и общественность.

Роман Буркицов - уроженец Краснодара, выпускник лицея №12. Его жизненный путь был неразрывно связан со служением Отечеству. Еще в 1994 году он прошел через испытания чеченского вооруженного конфликта, за что удостоился медали Суворова и получил статус ветерана боевых действий. Осенью 2023 года Роман Викторович погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. За проявленное мужество он посмертно награжден орденом Мужества.

«Роман Викторович - настоящий Герой, который посвятил себя служению Родине, защите страны, Краснодару. Герой, который, к сожалению, не вернулся с поля боя, - сказал мэр города Евгений Наумов. - Он - пример для подражания всем нам. Мы обязаны знать наших героев и хранить память о них, потому что пока мы помним, пока мы о них говорим, они живут, а у их родных и близких есть силы пережить потерю».

Председатель городской Думы Вера Галушко выразила слова глубокого соболезнования и признательности матери героя Наталии Петровне, поблагодарив ее за воспитание достойного сына, который до последнего вздоха оставался верен воинской присяге.

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